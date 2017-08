Suchaktion in Schwieberdingen Vermisster Mann tot gefunden

Von kwa 24. August 2017 - 16:14 Uhr

Ein seit Juni vermisster Mann aus Schwieberdingen is ttot gefunden worden. Foto: SDMG

Seit Juni war er verschwunden, als er in der Nacht das Haus verlassen hat. Jetzt ist ein 81-jähriger Mann aus Schwieberdingen bei einer privaten Suchaktion tot gefunden worden.

Schwieberdingen - Klaus H. aus Schwieberdingen ist tot. Angehörige haben den 81-Jährigen, der seit Ende Juni vermisst wurde, am Samstag bei einer privaten Suchaktion gegen 13.45 Uhr tot gefunden. Der Leichnam habe, wie die Polizei am Donnerstag berichtete, am Fuße eines etwa fünf Meter hohen Abhangs in der Nähe der Glems und der ICE-Schnellbahntrasse auf Markgröninger Markung gelegen. Knapp zwei Kilometer von der Wohnung des Mannes entfernt. Die Polizei hat keine Anzeichen für Fremdeinwirkung.

Der 81-Jährige hat im Juni das Haus verlassen

Klaus H. hatte am Montag, 26. Juni, zwischen 2 und 5 Uhr sein Wohnhaus unbemerkt verlassen, er wurde an dem Tag zuletzt gegen 5.30 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Korntal-Münchingen gesehen. Die Polizei hatte eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Die Angehörigen riefen mit Plakaten, Flyern und in den sozialen Medien im Netz dazu auf, sich an der Suche nach Klaus H. zu beteiligen. Sie haben auch an Gartenbesitzer und Bauern appelliert, in Hütten, Scheunen und Garagen zu schauen, ob sich der an Demenz leidende Mann dort befindet.

Die Polizei hatte auch die Glems und einen Golfplatz in der Nähe im Visier, Hunde und Hubschrauber wurden eingesetzt. Sogar in Stuttgart und Nordrhein-Westfalen wurde gesucht: Der Gesuchte stammte aus Leverkusen-Opladen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er versucht hat, entweder ins heimische Rheinland oder zu seiner Tochter in die nahe Landeshauptstadt zu gelangen.