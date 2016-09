Suchaktion in Konstanz Ruhestörer flüchtet vor Polizei in einen Fluss

Von red/dpa 18. September 2016 - 14:43 Uhr

Es sieht zunächst nach einem Routineeinsatz der Polizei in Konstanz aus.Foto: dpa

Hotelgäste rufen die Polizei, als ein lärmender Betrunkener die Nachtruhe stört. Dieser flüchtet vor der Polizei in einen Zulauf des Bodensees und bringt sich damit in Lebensgefahr.

Konstanz - Polizisten sind in Konstanz ausgerückt, um einen lärmenden Hotelgast zur Räson zu bringen - doch der flüchtete in einen Fluss und brachte sich damit in Lebensgefahr. Der Einsatz am frühen Sonntagmorgen musste zunächst wie Routine gewirkt haben, er löste aber eine groß angelegte Suchaktion aus. Zunächst beschwerten sich Hotelgäste über den 34-jährigen Mann, der vor der Polizeistreife davon lief. Er landete in einem Zulauf des Bodensees und entkam zunächst im Schilf. Die Beamten alarmierten Retter von DLRG und Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte entdeckten den Flüchtigen später bewusstlos in knietiefem Wasser liegend. Sie brachten ihn mit einem Boot ans Ufer. Auf dem Weg ins Krankenhaus kam der Mann im Krankenwagen wieder zu sich. Doch von Dankbarkeit zeigte er keine Spur und bespuckte die Sanitäter. Der Mann, der stark betrunken war, kam in Polizeigewahrsam.