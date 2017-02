Stuttgarts Cocktail der Woche Ein Gin Tonic entführt ans Mittelmeer

Von Lukas Jenkner 10. Februar 2017 - 13:23 Uhr

Seit 1999 auf dem Markt und bereits ein Klassiker in der Renaissance der Gin-Welt: „Martin Miller’s Gin“.Foto: Lukas Jenkner

Wo gibt’s die besten Cocktails in Stuttgart? Welcher Barmann schwört auf welchen Gin? In unserer Kolumne „Stuttgarts Cocktail der Woche“ finden Sie die Antworten. Heute: ein Gin Tonic im Paul & George.

Stuttgart - Ist über den Gin bereits zu viel geschrieben worden? Über Jahre erlebt die markante Spirituose mit dem charakteristischen Wacholder-Aroma und allerlei anderen Gewächsen nun einen Boom, der erst in jüngster Zeit etwas abzuebben scheint. Schon munkelt man vor und hinter der Theke, dass Wodka der neue Gin sei.

Bis es soweit ist, bleibt aber sicher noch genügend Zeit, die zahllosen Ginsorten zu kosten, die bisher destilliert worden sind und noch werden. Zwischenzeitlich gewinnt man ja den Eindruck, dass jedes Städtchen mit einem Hang voller Wiesenkräuteroder eigenem Quellwasser einen Gin herstellen muss. Der jüngste Neuzugang in Stuttgart beispielsweise rühmt sich, mit Cannstatter Wasser versetzt zu sein.

Bereits seit 1999 am Markt und damit schon ein Klassiker in der aktuellen Gin-Renaissance ist der „Martin Miller’s Gin“, den uns Barmann Uwe im Paul & George auf die Theke stellt. Der ist kräftig und mit einem speziellen Bergquellwasser aus Island gefiltert. Was das Internet an Zutaten noch hergibt: Wacholder aus Indien und der Toskana, Zimtkassie und Lakritzwurzel aus China, Engelwurz aus Frankreich und florentinische Schwertlilie.

Dem „Martin Miller’s“ zur Seite stellt Uwe ein Tonic Water, das es nicht überall gibt: Das Mediterranean Tonic Water von Fever Tree zeichnet sich laut Hersteller vor allem durch ein feines Thymianaroma mit frischem Zitrusgeschmack und einem Hauch Rosmarin aus. Und so schmeckt die charakterstarke Kombination mit dem „Martin Miller’s“ dann auch: Kräftig und nach den Wäldern des Mittelsmeers. Da ist der Winter dann gleich ganz weit weg.

Anmerkung: Trinken Sie verantwortungsbewusst. Mehr Informationen finden Sie unter www.kontrolliertes-trinken.de. Für junge Menschen empfiehlt sich www.kenn-dein-limit.info.