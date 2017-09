Stuttgarter Weindorf Schwätzen, speisen und Viertele schlotzen

Von noa 07. September 2017 - 14:34 Uhr

Noch bis Sonntag findet auf dem Schillerplatz, dem Marktplatz und der Kirchstraße das Stuttgarter Weindorf statt. Wir waren mit der Kamera vor Ort – und haben ein paar schöne Impressionen eingefangen.





Stuttgart - Schwätzen, speisen und Viertele schlotzen: Auf dem Schillerplatz, dem Marktplatz und der Kirchstraße geht derzeit wieder ein Viertele nach dem anderen über die Theke – es ist Weindorf in Stuttgart. Seit 41 Jahren feiern die Stuttgarter ihr Weinfest, in diesem Jahr vom 30. August bis zum 10. September.

In den gemütlichen Weinlauben versorgen die Wirte ihre Gäste mit schwäbischen Spezialitäten und mehr als 500 Weinen aus Baden und Württemberg. An den zwölf Tagen stehen außerdem eine Menge Musik und Veranstaltungen auf dem Plan. Unser Fotograf hat sich am Mittwochabend auf dem Weindorf in Stuttgart umgesehen – die Impressionen gibt es in unserer Bilderstrecke.