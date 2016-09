Stuttgarter Weindorf Laue Sommerabende bringen 800.000 Zuschauer

Von red/dpa 04. September 2016 - 17:49 Uhr

Gute Laune und sommerliche Temperaturen erfreuen die Besucher des Stuttgarter Weindorfs.Foto: 7aktuell.de/Sven Adomat

Das Stuttgarter Weindorf erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Wir waren auch am am Wochenende mit der Kamera vor Ort.

Stuttgart - Das Stuttgarter Weindorf hat in diesem Jahr rund 800.000 Menschen angezogen. Die Zahl der Besucher lag damit auf dem Niveau des Vorjahres, wie der Geschäftsführer des Vereins Pro Stuttgart am Sonntag sagte. Vor allem das Wetter habe zu Beginn des mittlerweile 40. Weindorfs Besucher und Umsatz gekostet. Gäste blieben demnach fern, weil es zu heiß war. Die spätsommerlichen Temperaturen der vergangenen Woche lockten nach Angaben von Grau aber noch einmal Weinfreunde in die Innenstadt. Vor allem am Sonntag kamen ihm zufolge viele Familien. Die Besucher konnten vom 24. August bis zum 4. September 28 Lauben besuchen.

Das Fest in Stuttgart ist nicht das letzte seiner Art in der Region: Vom 9. bis zum 18. September findet rund um das historische Rathaus in Heilbronn ein Weindorf statt. Mehr als 320 Weine und Winzersekte sowie regionale Spezialitäten können den Angaben zufolge verkostet werden. Erwartet werden bis zu 250 000 Besucher.