Stuttgarter Weindorf Der Wettergott meint es gut mit den Weinliebhabern

Von red 03. September 2016 - 13:22 Uhr

Auch am letzten Wochenende des Weindorfs werden die Besucher von warmem Wetter verwöhnt. Wir haben die schönsten Bilder vom Freitagabend.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Den Auftakt für das letzte Wochenende des Weindorfs bildete am Freitag ein wundervoller Sommerabend, an dem man zwischen den Lauben die Seele baumeln lassen konnte.

Wer sich mit Freunden noch einmal auf ein gutes Viertele treffen und mit einer schwäbischen Schlemmerei so richtig über die Stränge schlagen will, hat noch am Samstag und Sonntag Gelegenheit dazu. Das aktuelle Programm des Stuttgarter Weindorfs lädt zu so manch spannender Unterhaltung ein.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Bilder vom Freitagabend zusammengestellt.