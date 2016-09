Stuttgarter Weinberge Traubendiebe plündern Mönchsberg

Von Christine Bilger 21. September 2016 - 09:09 Uhr

Reife Trauben locken auch in diesem Herbst wieder Diebe in die Weinberge.Foto: dpa

Mehrere Zentner Obst haben Diebe in der vergangenen Woche aus einem Untertürkheimer Weinberg entwendet. Wann sie genau zuschlugen, ist nicht bekannt.

Stuttgart - In den Untertürkheimer Weinbergen haben Traubendiebe zugeschlagen. Etwa 180 Kilogramm Früchte entwendeten die Täter aus dem Gewann Mönchsberg. Laut der Polizei ist der genaue Tatzeitpunkt nicht bekannt. Ein Weingärtner bemerkte an diesem Dienstag, dass jemand sich in seinem Weinberg bedient hatte, und verständigte die Polizei. Die Diebe schlugen demnach zwischen dem vergangenen Dienstag, 13. September, und dem 20. September zu.

Schon mehrfach haben Weinbergbesitzer beklagt, dass es um den Schutz ihrer Anbauflächen schlecht bestellt ist. Sie wünschen sich, dass die Stadt Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes für den Feldschutz abstellen würde. Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Feldschutz in den Vollzugsdienst integriert. Es sei zu wenig Personal vorhanden, um sich angesichts der zunehmenden Zahl der Aufgaben auch um den Schutz der Weinberge zu kümmern, erläuterte Hans-Jörg Longin, der Chef des Vollzugsdienst, im August gegenüber unserer Zeitung. Im Sommer hatten die CDU und die FDP im Gemeinderat eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, in der sie auf einen bessern Schutz der Weinberge drangen.