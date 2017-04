Bierzelt-Stimmung in Stuttgart Frühlingsfest startet mit ausgelassenen Partys

Von red 16. April 2017 - 11:26 Uhr

Krüge hoch und ab auf die Bänke: Das Osterwochenende nehmen die Frühlingsfest-Besucher zum Anlass, ordentlich Party zu machen – sowohl in, als auch vor den Zelten. Wir haben die Eindrücke vom Samstag.





Stuttgart - Krüge hoch und ab auf die Bänke: Am Samstag ist in Stuttgart das Frühlingsfest gestartet. In den Festzelten gab es kein Halten mehr. Die Gäste tranken und tanzten ausgelassen, auf dem Gelände erstrahlten die Fahrgeschäfte und Buden am Abend in nächtlichem Glanz.

Da ging es nicht nur in den Zelten rund, wie die Bilder in unserer Fotostrecke zeigen. Auch draußen vergnügte sich das Stuttgarter Partyvolk beim ausgiebigen Feiern. Unser Fotograf hat die Impressionen vom Samstag eingefangen. Klicken Sie sich durch!

