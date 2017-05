Stuttgarter Polizisten im Visier Laser-Attacke auf Polizeistreife

Von Wolf-Dieter Obst 16. Mai 2017 - 09:49 Uhr

Keine blendende Idee: Mit Laserpointern wird gedankenlos auf Menschen gezielt.Foto: dpa

Alles nur ein Spaß? Immer wieder wird mit leistungsstarken Laserpointern auf Menschen gezielt – mal auf Flugzeuge und Hubschrauber, mal auf Autofahrer. Im jüngsten Fall geriet eine Polizeistreife ins Visier. Die machte sich auf die Suche.

Stuttgart - Die Attacke kommt irgendwo von der Halbhöhenlage. Eine Polizeistreife gerät in der Nacht zum Dienstag auf dem Schlossplatz ins Visier eines Laserlichtstrahls. Ein 38-jähriger Beamter wird ins Gesicht getroffen – und wird kurz geblendet, spürt einen Schmerz im Auge. Die Beamten des Reviers Wolframstraße gehören zu den jüngsten Betroffenen eines gefährlichen Unfugs – und sie machen sich am Dienstag gegen 0.50 Uhr gleich selbst auf die Suche nach den Urhebern.

Die Spur führt in Richtung der Halbhöhenlage im Stuttgarter Osten – dort wo auch das Staatsministerium sein Domizil hat. Dass die Laserlicht-Schützen ganz zufällig in die Innenstadt gefunzelt haben, ist eher unwahrscheinlich. „Die Beamten sind auf der Fahrt noch zweimal von dem Lichtstrahl getroffen worden“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski.

Der Strahl kam aus 1,2 Kilometer Entfernung

Der Laser wird erneut auf die Streife gerichtet, als die Beamten sich in der Gerokstraße den Urhebern nähern. Ein weiteres Mal werden die Beamten in der Straße Im Schellenkönig angeleuchtet. In der Richard-Wagner-Straße, mehr als 1,3 Kilometer Luftlinie vom Schlossplatz entfernt, werden die Beamten schließlich fündig. Die Urheber werden in einer Herberge im Bereich Bubenbad aufgespürt.

Die 20 und 26 Jahre alten Männer geben sich ahnungslos. Ein gängiges Verhalten bei all jenen, die am Ende erwischt werden. „Die beiden gaben sich völlig unwissend, verwickelten sich aber in Widersprüche“, sagt Polizeisprecher Tomaszewski. Die Beamten beschlagnahmten den Laserpointer, der in den Räumen gefunden wurde. Den beiden drohen nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Attacke auf Kleinflieger ungeklärt

Ausreden sind die Beamten gewohnt. Als Ende März zwei 21 und 25 Jahre alte Männer in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Polizeihubschrauber ins Visier nahmen, wollen sie nicht erkannt haben, dass es sich um einen Helikopter der Polizei handelte. Der 25-Jährige behauptete, das Flugobjekt für eine Drohne gehalten zu haben. Doch es gab nicht viel zu deuteln: Die Piloten hatten die Straftat mit der an Bord befindlichen Kameraausstattung dokumentiert.

Ungeklärt ist allerdings eine Stuttgarter Attacke Ende November vergangenen Jahres in Bad Cannstatt geblieben. Aus dem Bereich des Pragsattels war ein zweimotoriges Kleinflugzeug mit einem Laserpointer angestrahlt worden. Der Pilot wurde durch den grünen Strahl glücklicherweise nicht im Auge getroffen. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Netzhaut des Auges ist in höchster Gefahr

Die Laser-Attacken sind kein Spaß: Die Netzhaut im Auge kann so schwer verletzt werden, dass oft auch ein Augenarzt nicht mehr helfen kann. In vielen Fällen verlieren die Betroffenen die Fähigkeit des scharfen Sehens. In glimpflichen Fällen blendet der Lichtstrahl die Sinneszellen nur kurzfristig, nach wenigen Minuten können sie sich wieder erholen. In heftigen Fällen werden die Sehzellen auf der Netzhaut regelrecht verbrannt.