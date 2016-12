Stuttgarter Kickers und VfB II Kickers und VfB II: Offene Trainerfragen

Von Jürgen Frey 08. Dezember 2016 - 18:14 Uhr

Dieter Märkles Zukunft als Chetrainer bei den Stuttgarter Kickers ist ungewissFoto: Baumann

Vor dem letzten Spiel in diesem Jahr sind die Trainerfragen bei den beiden Stuttgarter Fußball-Regionalligisten Kickers und VfB II ungeklärt.

Stuttgart - Jahresabschluss für die beiden Stuttgarter Fußball-Regionalligisten an diesem Samstag um 14 Uhr: Der VfB II empfängt im Gazistadion auf der Waldau den FK Pirmasens, die Stuttgarter Kickers müssen zum TSV Steinbach. Beiden Stadtrivalen ist gemeinsam, dass sie im Kampf gegen den Abstieg stecken und in den Tagen nach dem letzten Spiel 2016 entscheiden werden, mit welchem Trainer sie ins neue Jahr gehen.

Bei den Blauen ist das Spiel beim Vierten Steinbach für Trainer Dieter Märkle nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen die letzte Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Wie er die Lage einschätzt? „Es ist Sache der Gremien, meine Arbeit über die gesamte Strecke zu bewerten“, sagt Märkle. Kommen Präsidium und Aufsichtsrat zur Erkenntnis, ein neuer Mann müsse fürs Regionalligateam her, wird Märkle sich wieder auf seine Arbeit als NLZ-Leiter und Coach der Oberligamannschaft konzentrieren. Die Bedeutung des Unterbaus steht für Märkle außer Frage: „Der Nachwuchs wird immer das Kapital der Kickers sein.“

Beim VfB II wird gegen Pirmasens der sportliche Leiter Walter Thomae zum letzten Mal als Trainer auf der Bank sitzen. „Es war von vornherein klar, dass ich nach der Trennung von Sebastian Gunkel nur aushelfe. Dass ich als Trainer weitermache ist komplett ausgeschlossen“, sagt Thomae. Offen sei, ob es in der Nachfolgefrage eine externe oder interne Lösung gebe. Thomae: „Wir werden das in der nächsten Woche in Ruhe besprechen.“ Sicher: Gegen Pirmasens werden Marvin Wanitzek (Infekt) und Mart Ristl (Sprunggelenksverletzung) nicht zur Verfügung stehen.