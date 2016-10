Sportdirektor Michael Zeyer geht So geht es bei den Stuttgarter Kickers weiter

Von Jürgen Frey 20. Oktober 2016 - 17:20 Uhr

Nach Anfangserfolgen folgte für Michael Zeyer bei den Kickers der jähe Absturz.Foto: Baumann

Er war die Hauptzielscheibe der Kritik. Jetzt hat Michael Zeyer die Konsequenzen gezogen und sein Amt als Sportdirektor bei den Stuttgarter Kickers niedergelegt. „Er hinterlässt geordnete Verhältnisse“, sagt Präsident Rainer Lorz.

Stuttgart - Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers und Michael Zeyer gehen getrennte Wege. Dies gab Präsident Rainer Lorz am Mittwoch auf einer außerplanmäßigen Pressekonferenz bekannt. „Michael Zeyer hat mich informiert, dass er das Amt niederlegen will. Dies habe ich akzeptiert“, sagte Lorz, der seinen Dank und Respekt gegenüber dem Ex-Profi zum Ausdruck brachte: „Wir haben gemeinsam gute und schlechte Zeiten erlebt. Wir können uns in die Augen schauen und ein Bier miteinander trinken. Michael Zeyer hinterlässt geordnete Strukturen.“ Über die Gründe habe man Stillschweigen vereinbart, so Lorz. Da Michael Zeyer das Kapitel Kickers abgeschlossen habe, sei er bei der Pressekonferenz auch nicht persönlich anwesend.

Die Lücke, die Zeyer hinterlässt, wollen die Kickers zunächst auf mehreren Schultern verteilen. Dazu gehört hauptsächlich der Präsident selbst und der kaufmännische Leiter Marc-Nicolai Pfeiffer. Bei der Suche nach einem Nachfolger wolle man sich Zeit lassen. „Qualität geht vor Schnelligkeit“, sagte Lorz. Auswirkungen auf Trainer Alfred Kaminski und die Mannschaft befürchtet Lorz keine. „Das Team wird bestmöglich vorbereitet“, sagte der Präsident vor dem Spiel beim FC Nöttingen an diesem Freitag (19 Uhr).