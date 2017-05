Stuttgarter Kickers Schluss mit der U23-Mannschaft

Von red/dpa 03. Mai 2017 - 15:11 Uhr

Die Stuttgarter Kickers verzichten in der kommenden Saison auf ihre U23-Mannschaft. (Archivfoto)Foto: Pressefoto Baumann

Die vom Abstieg bedrohten Stuttgarter Kickers melden ihre U23-Mannschaft zur kommenden Saison ab und wollen dafür mehr Geld in die Jugendarbeit stecken.

Stuttgart - Der vom Abstieg bedrohte Regionalligist SV Stuttgarter Kickers löst seine U23-Mannschaft nach dem Ende der laufendenen Saison auf und will mehr Geld in die Jugendarbeit stecken. Das teilte der Fußball-Club am Mittwoch mit.

Die U23 war bislang in der Oberliga aktiv. Die Profi-Mannschaft steht ein Jahr nach dem Abstieg aus der 3. Liga auf Rang 13 der Regionalliga Südwest und hat den Klassenverbleib noch nicht sicher.