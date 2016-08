Stuttgarter Kickers Liveticker vom Spiel gegen den TSV Steinbach

Von red 26. August 2016 - 10:56 Uhr

Die Stuttgarter Kickers wollen im Heimspiel gegen den TSV Steinbach den ersten Saisonsieg einfahren. Wir haben den Liveticker zur Begegnung für Sie.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers sind mit nur zwei Remis aus drei Spielen durchwachsen in die Regionalliga-Saison gestartet. An diesem Freitag soll nun der erste Sieg her. Gegner im heimischen Gazistadion ist der TSV Steinbach. Dort stehen einige bekannte Gesichter im Kader, etwa der erfahrene Kapitän Nico Herzig, der einst in der Bundesliga gespielt hat. Oder Simon Kranitz, der kürzlich vom VfB II nach Steinbach wechselte.

Ein Wiedersehen gibt es mit Daniel Engelbrecht. Der Stürmer der einst bei den Kickers aussortiert wurde ist Steinbachs Torgarant, hat in zwei Spielen bereits zwei Tore erzielt. Er kündigte im Vorfeld an, über "90 Minuten keine Rücksicht zu nehmen." Wir haben den Liveticker zur Partie für Sie.