Liveticker zum Nachlesen Stuttgarter Kickers verlieren in Worms

Von red 18. November 2017 - 16:07 Uhr

Trainer Paco Vaz und die Stuttgart Kickers mussten bei Wormatia Worms ran – erfolglos. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers müssen an diesem Samstag auswärts ran. Bei Wormatia Worms (14 Uhr) sollten die Blauen dringend punkten.

Worms - Die Stuttgarter Kickers konnten mit dem Sieg beim FSV Frankfurt in der Vorwoche einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest feiern. Doch bei der Partie gegen Wormatia Worms am Samstagmittag war es den Blauen nicht möglich, nachzulegen. Die Mannschaft von Trainer Paco Vaz musste sich den Gastgebern mit einem Endstand von 0:1 geschlagen geben.

Wir waren beim Spiel in Worms vor Ort – hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen: