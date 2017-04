Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal Liveticker: Im Halbfinale gegen den FV Ravensburg

Von red 26. April 2017 - 17:28 Uhr

Die Kickers spielen im WFV-Pokal. Wir haben den Liveticker.Foto: Pressefoto Baumann

Ravensburg - Die Stuttgarter Kickers treten an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) gegen Vorjahressieger FV Ravensburg im WFV-Pokal-Halbfinale an. Gegen den Oberligisten könnten sich die Blauen Selbstvertrauen für die letzten Spiele in der Regionalliga Südwest holen, wo die Kickers mitten im Abstiegskampf stecken.

Doch der FVR ist nicht zu unterschätzen und hat in der WFV-Pokalhistorie schon den einen oder anderen Favoriten rausgekegelt. Wir haben den Liveticker zum Spiel.