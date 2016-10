Stuttgarter Kickers Liveticker: Kickers gegen Watzenborn

Von red 15. Oktober 2016 - 12:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers müssen am Samstag (14 Uhr) gegen den SC Teutonia ran. Im Liveticker könnt ihr die Partie in der Regionalliga live verfolgen.

Stuttgart - Auch wenn die Stuttgarter Kickers auf Rang sieben stehen und der FC Teutonia auf dem zwölften Platz notiert ist, so ist es doch ein Duell der Tabellennachbarn. Denn im engen Mittelfeld der Regionalliga Südwest trennen beide Mannschaften gerade einmal drei Punkte.

Für die Kickers, die zwar in der Auswärtstabelle vorne sind, aber in der Heimtabelle im letzten Drittel also die Chance, die bisherige Heimbilanz aufzupolieren und den Gegner zu distanzieren. Wir haben den Liveticker für Sie.