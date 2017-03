Niederlage bei den Kickers Offenbach Die Stuttgarter Kickers dem Abgrund nahe

Von red 11. März 2017 - 16:01 Uhr

Kickers-Trainer Kaczmarek und die Blauen rutschen immer weiter in den Abstiegskampf rein.Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers waren am Bieberer Berg bei den Kickers Offenbach zu Gast. Nach dem Spiel ist klar: Der Niedergang geht unvermittelt weiter.

Offenbach - Wenn es bei den Stuttgarter Kickers nicht läuft, dann aber gleich so richtig. Seit nun zehn Spielen warten die Blauen auf einen Sieg in der Regionalliga. Die Kaczmarek-Elf muss langsam aber sicher dringend Punkte sammeln, ist sie doch am letzten Spieltag erstmals auf einen Abstiegsrang gerutscht.

Auf dem Bieberer Berg bei den Kickers Offenbach setzte es an diesem Samstag die nächste Niederlage. Ob das Team den drohenden Abstieg noch verhindern kann, ist zunehmend fraglich.