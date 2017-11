Stuttgarter Kickers Liveticker: Kickers auswärts bei FSV Frankfurt

Von red 12. November 2017 - 10:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers müssen auswärts beim FSV Frankfurt antreten. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treten an diesem Sonntag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt an. Wir haben den Liveticker zur Begegnung.

Frankfurt - Bedrohlich nahe sind die Stuttgarter Kickes mittlerweile an die direkten Abstiegsplätze herangerückt – rechnet man die neun Punkte, die Hessen Kassel vor der Saison bereits abgezogen bekam, auf deren Punktekonto an, so stünden die Blauen schon auf einem. Das gilt es dringend zu ändern.

Seit Ende September warten die Kickers auf einen dreifachen Punkterfolg, immerhin konnte man aus den letzten vier Spielen – den Pokal nicht mit eingerechnet – zwei Remis holen. Nun steht das Duell mit dem FSV Frankfurt an, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest. Wir haben den Liveticker zum Spiel ab 14 Uhr an diesem Sonntag.