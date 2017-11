Stuttgarter Kickers Liveticker: Die Kickers empfangen Mainz

Von red 04. November 2017 - 09:00 Uhr

Kickers-Trainer Paco Vaz trifft mit seiner Mannschaft auf Mainz. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers empfangen in der Fußball-Regionalliga den FSV Mainz 05 II. Wir haben den Liveticker zum Spiel ab 14 Uhr.

Stuttgart - Schwere Zeiten für die Stuttgarter Kickers. Zwar haben die Blauen unter der Woche die nächste Runde im WFV-Pokal erreicht, in der Liga stehen sie jedoch weiterhin am Abgrund. Nun kommt ausgerechnet ein Spitzenteam, um im Gazi-Stadion auf der Waldau seine Aufwartung zu machen: der FSV Mainz 05 II ist an diesem Samstag in Stuttgart zu Gast.

Die Mainzer sind Tabellendritter und das beste Auswärtsteam der Liga. Die Kickers sind nur Zwölfter der Heimtabelle, der letzte Heimsieg gegen Steinbach liegt schon über einen Monat zurück. Los geht es ab 14 Uhr – wir haben den Liveticker zum Spiel.