Stuttgarter Kickers Liveticker aus Kaiserslautern

Von red 28. November 2016 - 11:10 Uhr

Die Stuttgarter Kickers treffen an diesem Montag (19 Uhr) auf den 1. FC Kaiserslautern II in der Regionalliga Südwest. Wir haben den Liveticker für Sie.

Kaiserslautern - Die Stuttgarter Kickers schließen den aktuellen Regionalligaspieltag ab. Die Partie in Kaiserslautern in die letzte der 22. Runde in der Regionalliga Südwest. Die Blauen stehen aktuell auf dem 12. Tabellenplatz und brauchen dringend wieder Punkte, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

Kaiserslautern hat mit 19 vier Punkte weniger als die Kickers auf dem Konto und muss ebenfalls punkten, um nicht noch weiter durchgereicht zu werden. Die Konstellation ist also mit Spannung geladen. Die Partie in der Pfalz beginnt um 19 Uhr. Wir haben den Liveticker.