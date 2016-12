Stuttgarter Kickers Kaczmarek ist neuer Kickers-Trainer

Von Philipp Maisel 14. Dezember 2016 - 16:29 Uhr

Tomasz Kaczmarek (2. v.l.) bei der Vorstellung in StuttgartFoto: Sport Stuttgart/Twitter

Die Stuttgarter Kickers haben einen neuen Übungsleiter. Der junge, aufstrebende Trainer war zuletzt bei Viktoria Köln unter Vertrag.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben auf einer „außerplanmäßigen Pressekonferenz“ ihren neuen Cheftrainer vorgestellt. Interimstrainer Dieter Märkle, der die Mannschaft in den vergangenen Wochen nach der Demission von Alfred Kaminski mit wechselndem Erfolg trainiert hatte, ist nicht mehr länger im Amt.

Mehr zum Thema

Neuer starker Mann bei den Blauen aus Degerloch ist Tomasz Kaczmarek (32). Er gilt als junger, aufstrebender Trainer und war bis Juni 2016 bei Viktoria Köln unter Vertrag. Der gebürtige Pole ist als akribischer Arbeiter bekannt, der nichts dem Zufall überlässt.

In Köln scheiterte er jedoch unter anderem daran, das als hektisch bekannte Umfeld in den Griff zu bekommen. Kaczmarek war auch schon Co-Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft. Derzeit macht er in Köln seinen Fußballlehrerschein.

„Zwei Dinge gaben für mich den Ausschlag. Die Kickers sind nach wie vor bundesweit eine Marke und die Unterstützung der Fans ist großartig“, sagte Kaczmarek anlässlich seiner Vorstellung an diesem Mittwoch in Stuttgart. Er erhält bei den Kickers ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2019.