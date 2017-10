Stuttgarter Kickers Heimspiel gegen Hessen Kassel live im TV

Von red/pj 09. Oktober 2017 - 16:37 Uhr

Jesse Weißenfels und die Kickers wollen gegen Kassel den vierten Heimsieg einfahren. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen am Montagabend im Gazi-Stadion auf Hessen Kassel. Das Duell auf der Waldau wird auch live im Free-TV übertragen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers empfangen am Montagabend Hessen Kassel auf der Waldau in Stuttgart. Die Kickers visieren gegen den Tabellenvorletzten ihren vierten Heimsieg an. Kassel konnte auswärts bisher nur einmal drei Punkte mitnehmen.

Diese Partie des 13. Spieltags der Regionalliga Südwest ist auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Sport1 überträgt ab 20.15 Uhr live aus dem Gazi-Stadion.

Wir berichten ebenfalls live aus dem Stadion. Hier geht es zu unserem Liveticker.