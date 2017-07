Stuttgarter Karlsplatz Reges Treiben auf dem Fischmarkt

Von cfg 13. Juli 2017 - 12:07 Uhr

Hanseatische Stimmung auf dem Karlsplatz: Die Besucher strömen wieder auf den Hamburger Fischmarkt in Stuttgart. Wir haben die Bilder vom Mittwoch.





Stuttgart - Der 30. Hamburger Fischmarkt in Stuttgart ist im vollen Gange. Noch bis zum 16. Juli präsentieren sich die 48 Stände auf dem Karlsplatz und verbreiten mit norddeutschem Bier und frischem Fisch hanseatisches Lebensgefühl in der Stuttgart. Der Markt ist nicht nur bei Fischliebhabern ein geschätzter Ort, auch für das Feierabendbier und für Cocktailsfans ist er der ideale Treffpunkt. Der Hamburger Fischmarkt öffnet werktags um 10 Uhr, am Sonntag startet der Hamburger Fischmarkt um 11 Uhr.

