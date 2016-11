Stuttgarter Innenstadt Fußgängerinnen angefahren und geflüchtet

Von red 06. November 2016 - 11:14 Uhr

Die Polizei rückte am Samstagabend wegen einer Fahrerflucht aus.Foto: dpa

Zwei Frauen wollten am Samstagabend die Hauptstätter Straße überqueren, als sie von einem Auto angefahren wurden. Das Unfallauto fuhr anschließend weiter.

Stuttgart - Eine 23-Jährige und eine 24-Jährige wollten am Samstag die Hauptstätter Straße an einer Fußgängerfurt auf Höhe der Sophienstraße (Stuttgart-Mitte) überqueren. Die beiden Frauen betraten nach Angaben der Polizei um 21.50 Uhr zusammen mit anderen Fußgängern bei „Grün“ die Fahrbahn. Auf der rechten Fahrspur hielt ein Autofahrer an. Der Lenker eines schwarzen Citroen missachtete jedoch das Rotlicht und zog auf dem linken Fahrstreifen rücksichtslos an dem stehenden Fahrzeug vorbei.

Hierbei touchierte er die beiden Fußgängerinnen, als diese die andere Straßenseite fast erreicht hatten. Der Citroen setzte danach seine Fahrt fort. Die beiden Frauen trugen leichte Verletzungen an den Beinen davon, zudem stürzte die 23-Jährige zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Beide wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen notierten das Kennzeichen

Da die umstehenden Unfallzeugen das Kennzeichen des Citroen notiert und auch Bilder mit einem Smartphone gefertigt hatten, konnte die Polizei gleich die Ermittlungen an der Anschrift des Fahrzeughalters in Leonberg aufnehmen. Obwohl aus dessen Wohnung Stimmen zu hören waren, wurde auf Klingeln den Polizeibeamten nicht aufgemacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung durch einen Schlüsseldienst geöffnet und der 56-jährige Fahrzeughalter, der auch als Fahrer des Citroen in Frage kommt, angetroffen.

Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und gleich seinen Führerschein abgeben. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt und fahrlässiger Körperverletzung.