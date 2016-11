Stuttgarter Herbstmesse Oase für Bastler, Veganer und Modellbaufans

Von Nina Ayerle 19. November 2016 - 19:47 Uhr

Filzen, stricken, spielen: Bei den zwölf Ausstellungen der Stuttgarter Herbstmesse haben Aussteller Neuigkeiten aus allen möglichen kreativen Bereichen präsentiert. Der Andrang war so groß, dass kaum ein Durchkommen durch die Messehallen möglich war.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - In seiner Freizeit ist Michael Meinl häufig ein dem Bier zugetaner Zwerg. In dieser Rolle darf er alles tun, was er in seinem sonstigen Alltag vielleicht nicht kann. „Ich tauche in eine ganz andere Welt ein“, erzählt er. Einfach mal die Sau raus lassen, das kann er scheinbar nur als Zwerg. Wobei das nicht seine einzige Rolle ist, die er spielt. Wikinger ist er auch manchmal. Dazu trägt er ein knielanges grünes Gewand mit gelben Strickstrümpfen. Die passenden langen grauen Haare dazu hat er schon. Mit der Frisur könnte er auch als Gandalf aus „Herr der Ringe“ durchgehen.

Mehr zum Thema

Dieses Outfit hat er für die Spielemesse bei den Stuttgarter Herbstmessen gewählt. Dort gab Meinl mit anderen Mitgliedern aus Vereinen, die in ihrer Freizeit Live-Rollenspiele machen, einen Einblick in Spiele aus den Rubriken Endzeit, Dark Fantasy und andere „Horrorsachen“. „Ich finde es großartig, in Gewändern mit einem Latexschwert durch den Wald zu springen“, sagt er.

Der Bereich mit den phantastischen Spielen machte nur einen kleinen Teil der Halle 1 auf der Stuttgarter Landesmesse aus. Brettspielklassiker ebenso wie Neuheiten, Puzzles, Bücher oder Spielzeug probierten die Besucher ausprobieren, bei Wettbewerben und Turnieren konnten sie sogar gegeneinander antreten.

Für Spieler, Hobbybastler, Do-it-yourself- und Einrichtungs-Fans sind die Herbstmessen in der Landesmesse ein kleines Paradies. Bei insgesamt zwölf Ausstellungen an zehn Tagen präsentierten sich etwa 1825 Aussteller aus den Bereichen Spiele, Essen und Trinken, Wohnen, Hobbyelektronik oder Modellbau. Wie im letzten Jahr waren etwa 180 000 Besucher bei den verschiedensten Messen.

Kein Durchkommen mehr

Vor allem am vergangenen Wochenende lockte die Messe die Massen an, zeitweise war zwischen den Spielständen kein Durchkommen her. Auch zwischen Ständen mit Perlen, Steinchen und bunten Bändern, Anhängern, bunten Grußkarten zum Ausfalten und Stoffballen der Kreativmesse drängten sich die Besucher. Workshops wie „Glas in Kupferfolietechnik“ und Vorträge zu Weihnachtsdekoration selbst basteln waren ausgebucht. Mehr als 100 Workshops standen insgesamt zur Auswahl.

Stricken, häkeln, filzen ist längst nicht mehr nur ein Hobby für ältere Damen. „Junge Menschen fangen wieder an mit stricken. Das finde ich besonders schön“, sagte Martina Knaps von der „Sockenmanufaktur“. Dabei war Handarbeit unter jungen Frauen lange verpönt, galt als Öko-Hobby. „Inzwischen wollen die Leute aber einfach keine 08/15-Sachen von der Stange mehr haben“, ergänzte Knaps. Und selbst etwas herstellen, sei einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung: „Stricken entspannt und senkt den Blutdruck.“ Das konnte eine Besucherin, die ein ganzes Bündel an Wollknäuel im Arm hatte, nur bestätigen: „Total. Ich mache das jeden Abend nach der Arbeit.“

Alles vegan und vegetarisch

Erstmals in einer eigenen Halle traf sich die vegan-vegetarische Szene. Bei „Veggie und frei von“ probierten Gesundheitsbewusste, Allergiker und überzeugte Vegetarier an über 180 Ständen und Foodtrucks Essen ohne tierische Zusätze, ohne Gluten oder Lakose wie Chili ohne Carne und Produkte – ob aus der schwäbischen, bayerischen oder asiatischen Küche.

Neu dabei waren in diesem Jahr der Bereich Naturkosmetik sowie die vegane Vinothek. Ja, auch Wein gibt es nun ohne Tierisches. „Wir zeigen hier auch, dass vegan tatsächlich schmecken kann“, sagte Carina Riedinger von „Schneewittchens sieben Sterne“, die veganen Kuchen in Weckgläsern und Weihnachtsgebäck ohne Gluten herstellt. Vegan leben ist für sie gesünder, es gehe ihr gesundheitlich viel besser. „Viele verzichten auch nicht nur aus ethischen Gründen auf Tierisches, sondern auch weil sie zahlreiche Unverträglichkeiten haben“, so ihre Erfahrung. In Fachvorträgen gab es bei der „Veggie und frei von“ zum Beispiel auch ergänzend Tipps zur Gründung eines veganen Startups.

Mehr Style denn Eat

Der Bereich „Eat and Style“ lockte letztlich mehr mit Style denn mit Eat. Fans von den ausgefallensten Küchenmaschinen und -geräten kamen dort auf ihre Kosten. Dennoch verstehen sich die Veranstalter mehr als „Food-Festival zum Anfassen, mit kochen und probieren“. In den Workshops von Starköchen werkelten die Besucher selbst in den Messeküchen und backten so schöne Dinge wie „unicorn cookies“ – also Einhorn-Kekse.

Überhaupt konnte man sich auf den Messen nicht nur austoben, basteln und kochen, sondern wurde durchaus auch auf Dinge aufmerksam, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie im Leben irgendwann einmal brauchen wird: einen handgefilzten Nierenwärmer zum Beispiel, Origami-Tiere aus Papier oder ein elektrischer Rückenmassagegurt mit Infrarotlampe.