Stuttgarter Hauptbahnhof Luftballon löst Kurzschluss aus

Von red/dpa 19. September 2017 - 19:17 Uhr

Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat ein Ballon einen Kurzschluss ausgelöst. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Symbolbild

Ein Luftballon ist am S-Bahnhof in Stuttgart in eine Oberleitung geraten und hat einen Kurzschluss ausgelöst.

Stuttgart - Ein Luftballon hat am Dienstag im S-Bahnhof am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Kurzschluss ausgelöst. Der Ballon sei in eine Oberleitung geraten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Kurzschluss habe einen Knall ausgelöst, es habe sich Rauch entwickelt. Ob zu dem Zeitpunkt eine S-Bahn einfuhr, war unklar.

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Vermutlich handelte es sich um einen metallbeschichteten Ballon.