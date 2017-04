Stuttgarter Frühlingsfest Party, so weit das Auge reicht

Von red/pj 23. April 2017 - 14:47 Uhr

Die Feierlaune kennt auf dem Frühlingsfest keine Grenze. Nach dem Kaltstart hat das Partyvolk einiges nachzuholen und feierte bis in die Nacht. Hier gibt es die Bilder vom Samstag.





Stuttgart - „Heiß, heiß, Baby!“ – so lässt sich der Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest kurz zusammenfassen. Das Partyvolk war feierwütig und kam in großer Zahl auf den Cannstatter Wasen. Für die Livebands in den Festzelten war es damit ein leichtes, die Stimmung auf den Höhepunkt zu treiben.

In Grandls Hofbräuzelt gab es an diesem Abend „Freibier“ – allerdings nicht in flüssiger Form sondern serviert als laut schallender Alpenrock von der gleichnamigen Band. Wie ausgelassen gefeiert wurde, können Sie in unserer Bildergalerie sehen. Klicken Sie sich durch!