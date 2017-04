Stuttgarter Frühlingsfest Hier steigen die wildesten Partys

Von red 13. April 2017 - 14:13 Uhr

Krüge hoch und ab auf die Bänke: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest jagt eine Feierei die andere. In unserer Fotostrecke zeigen wir Ihnen, wo und wann die besten Partys steigen.





Stuttgart - Wenn an diesem Samstag das Stuttgarter Frühlingsfest startet, können sich Feierwütige wieder auf jede Menge ausgelassene Partys freuen.

Dann heißt es: Krüge hoch und ab auf die Bänke. In den Abendstunden gibt es in den Festzelten kein Halten mehr. Die Gäste trinken und tanzen ausgelassen, auf dem Gelände erstrahlen die Fahrgeschäfte und Buden in nächtlichem Glanz.

Eine wilde Party jagt dann die nächste und dabei geht es richtig hoch her. In unserer Fotostrecke zeigen wir Ihnen eine Auswahl, wo und wann auf dem Frühlingsfest die besten Partys steigen.