Stuttgarter Frühlingsfest Auf dem Wasen steigt der Bierpreis weiter

Von red/dpa 11. April 2017 - 14:30 Uhr

Am 15. April beginnt das dreiwöchige Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Wie gewohnt steigen auch in diesem Jahr wieder die Bierpreise. Ganz so teuer wie auf dem Volksfest wird es allerdings nicht.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Besucher des Stuttgarter Frühlingsfests (15. April bis 7. Mai) zahlen in diesem Jahr mehr für das Bier. Der Liter Gerstensaft kostet in allen Zelten 9,90 Euro.

Lesen Sie hier: Das müssen Sie zum Stuttgarter Frühlingsfest wissen

Beim Cannstatter Wasen im Herbst stieg der Bierpreis sogar erstmals auf mehr als zehn Euro. Teilweise kostete die Maß 10,20 Euro. Im Vergleich zum Münchner Oktoberfest war das immer noch günstig - dort zahlten Besucher bis zu 10,70 Euro. „Die Betreiber der Festzelte legen ihre Preise selbst fest“, sagte Christian Eisenhardt, Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft.

Hier lesen Sie, wie sich die Polizei auf den Wasen vorbereitet