Stuttgarter Autobauer Daimler Mercedes E-Klasse sorgt für deutliche Zuwächse

Von red/dpa 06. März 2017 - 12:20 Uhr

Der Autobauer Daimler blickt auf einen guten Februar zurück. (Symbolbild)Foto: Getty Images Europe

Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat bei den Autoverkäufen im Februar erneut deutliche Zuwächse verbucht. Besonders hoch war das Wachstum den Angaben zufolge bei der E-Klasse-Limousine, während die Smart-Verkäufe rückläufig waren.

Stuttgart - Nach einem starken Jahresauftakt hat der Autobauer Daimler bei den Autoverkäufen im Februar erneut deutliche Zuwächse verbucht. Wie die Stuttgarter am Montag mitteilten, wurden im Februar 153 862 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz an Kunden ausgeliefert - ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch war das Wachstum den Angaben zufolge bei der E-Klasse-Limousine.

Mehr zum Thema

Die Nachfrage ist demnach vor allem auf dem wichtigen Mark China weiter sehr hoch: Im vergangenen Monat lag der Absatz bei einem neuen Bestwert von 36 277 Fahrzeugen - eine Steigerung von fast 42 Prozent. Daimler hatte den Erzrivalen BMW bereits zuvor beim Absatz überholt. Schwächer entwickelte sich der Kleinwagen Smart. Die 9265 verkauften Smart-Modelle im Februar entsprachen einem Rückgang von 7,5 Prozent.