Stuttgart Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Von red 20. Dezember 2016 - 18:10 Uhr

Ein 67-Jähriger ist mit seinem Auto in der Rotenwaldstraße unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gerät.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag in der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen und die beiden 38 und 67 Jahre alten Fahrer schwer verletzt worden sind.

Mehr zum Thema

Der 67-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit seinem Citroen in der Rotenwaldstraße Richtung Birkenkopf unterwegs, berichtet die Polizei. In einer Rechtskurve kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Audi des 38-Jährigen zusammen.

Polizei sucht Zeugen

Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/8990-4100 in Verbindung zu setzen.