Stuttgart Zwei Drogentote aufgefunden

Von red 07. Februar 2017 - 19:37 Uhr

Die Polizei gibt zwei Drogentote bekannt, die in Stuttgart aufgefunden wurden.Foto: dpa

In den vergangenen Tagen sind zwei Menschen in Stuttgart Opfer ihrer Drogensucht geworden, wie die Polizei erst jetzt bekannt gab.

Stuttgart - In den vergangenen Tagen hat die Polizei zwei Drogentote in Stuttgart aufgefunden. Eine 47 Jahre alte Frau war bereits am vergangenen Sonntag in einem Wohnheim an der Hospitalstraße offenbar nach dem Konsum von Drogen gestorben. Eine Bekannte der 47-Jährigen alarmierte gegen 0 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ihre Begleiterin zusammengebrochen sei. Die Frau verstarb kurze Zeit später trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie kurz zuvor offenbar Rauschgift konsumiert hatte.

Ebenfalls Opfer seiner Drogensucht wurde wohl ein 31-jähriger Mann, der zwischen Samstag und Montag in der Weißenburgstraße tot aufgefunden wurde. Eine Betreuerin fand den 31-Jährigen am Montag gegen 11 Uhr in einem Zimmer an der Weißenburgstraße. Der Mann ist nach ersten Ermittlungen offenbar an seiner Drogensucht gestorben. In beiden Fällen soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutuntersuchung Aufschluss über die Todesursache geben.