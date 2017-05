Stuttgart-Zuffenhausen Zehnjährige sexuell belästigt

Von ps 17. Mai 2017 - 10:47 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann spricht ein zehnjähriges Mädchen im Treppenhaus des Burgunderzentrums in Stuttgart-Zuffenhausen an und zeigt ihr obszöne Fotos auf seinem Handy.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in einem Gebäude an der Burgunderstraße in Stuttgart-Zuffenhausen ein zehn Jahre altes Mädchen sexuell belästigt.

Wie die Polizei berichtet, sprach der Unbekannte die Zehnjährige gegen 16.30 Uhr im Treppenhaus des Burgunder-Zentrums an, zeigte ihr auf seinem Smartphone obszöne Bilder und fragte sie, ob sie so etwas auch mal machen möchte. Die Zehnjährige rannte daraufhin zu einer Lehrerin, die die Polizei alarmierte.

Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und sehr schlank sein. Er hatte kurze, braune Haare und trug eine blaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.