Stuttgart-Zuffenhausen Unfall führt zu Verkehrschaos auf B10 und B27

Von dja 03. April 2017 - 16:10 Uhr

Am Montagmittag kommt es zu einem Unfall auf der B27 auf Höhe Friedrichswahl. Der Verkehr staut sich bis nach Stammheim. Die Hintergründe.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Zu einem massivem Stau auf der B10/B27 ist es am Montagmittag nach einem Autounfall an der Friedrichswahl in Stuttgart-Zuffenhausen gekommen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs, als er offenbar gesundheitliche Probleme bekam. Dabei kam er vermutlich auf das Gaspedal, touchierte einen Lkw und die Wand. Der Fahrer des Golfs wurde ins Krankenhaus gebracht.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die B10/B27 musste kurzzeitig gesperrt werden, da der Golf abgeschleppt werden musste. Dies führte zu massiven Verkehrsproblemen. Laut Polizei staute sich der Verkehr auf rund fünf Kilometer bis S-Stammheim.