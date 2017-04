Stuttgart-Zuffenhausen Senior in eigener Wohnung überfallen und beraubt

Von red/dja 25. April 2017 - 14:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Stuttgart-Zuffenhausen (Symbolbild).Foto: dpa

Zwei Männer klingeln an der Tür eines 70-Jährigen in Stuttgart-Zuffenhausen. Sie geben vor, den Stromzähler überprüfen zu wollen. Er öffnet den beiden Männern die Tür und lässt sie in seine Wohnung.

Stuttgart-Zuffenhausen - Zwei unbekannte Männer haben sich am Montag unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung an der Stammheimer Straße (S-Zuffenhausen) verschafft und dem Inhaber Bargeld geraubt.

Wie die Polizei mitteilt, klingelten die Unbekannten gegen 14.30 Uhr bei dem 70-jährigen Mann und gaben vor, den Stromzähler überprüfen zu müssen. Der 70-Jährige ließ die Männer in die Wohnung. Diese schlugen unmittelbar danach auf ihn ein und raubten ihm mehrere tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zwei Männer, die möglicherweise auch zuvor bereits im Bereich der Stammheimer Straße aufgefallen sind. Einer der Männer dürfte 43 bis 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte kurzes dunkles Haar und eine kräftige Figur. Gekleidet war er mit einem grauen, langärmeligen Pullover. Er sprach schlechtes Deutsch und könnte laut Zeugenaussagen aus Osteuropa stammen.

Der zweite Mann wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt, ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte hellere, fast schulterlange Haare. Er war mit einem hellen Pullover und mit einer hellen Hose bekleidet. Einer der Männer trug eine blaue Schreibunterlage bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.