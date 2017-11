Stuttgart-Zuffenhausen Radfahrer schwer gestürzt

Von aks 07. November 2017 - 11:32 Uhr

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmittag auf der Marconistraße in Zuffenhausen gestürzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 15-Jähriger stürzt von seinem Fahrrad und verletzt sich dabei schwer. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm.

Stuttgart - Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmittag auf der Marconistraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Polizei, war der 15-Jährige gegen 13 Uhr auf der Marconistraße in Richtung Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. Weil die Fahrradkette vom Zahnrad des Fahrrades sprang und sich am hinteren Rad verklemmte, stürzte der Jugendliche und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte kümmerten sich um den 15-Jährigen der keinen Fahrradhelm trug und brachten ihn in ein Krankenhaus.