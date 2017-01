Stuttgart-Zuffenhausen Opel landet nach Wendemanöver in Böschung

Von red 12. Januar 2017 - 11:14 Uhr

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer will zwischen Stuttgart-Mühlhausen und Zuffenhausen seinen Wagen wenden, rutscht eine Böschung herunter und überschlägt sich. Der Wagen muss mit einem Kran geborgen werden.





4 Bilder ansehen

Stuttgart-Zuffenhausen - Zwischen Stuttgart-Mühlhausen und Zuffenhausen ist ein 20-jähriger Opel-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen eine Böschung herunter gerutscht und hat sich dabei überschlagen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Opel-Fahrer in der Bachhalde in Stuttgart-Zazenhausen gegen 7 Uhr seinen Wagen auf der Straße wenden, da er an einer Engstelle offenbar mit einem entgegenkommenden Radfahrer wegen der Vorfahrt in Streit geriet. Der 20-Jährige fuhr rückwärts und rutschte mit seinem Auto eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinunter und überschlug sich. Der Wagen blieb auf der Seite liegen.

Opel-Fahrer bleibt unverletzt

Der Opel musste mit einem Abschleppkran aufwendig geborgen werden. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt.