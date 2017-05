Stuttgart-Zuffenhausen Mann nach Arbeitsunfall verstorben

Von red 03. Mai 2017 - 17:14 Uhr

Der Arbeiter wurde noch schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.Foto: dpa

Ein 37-Jähriger ist am Mittwoch in Stuttgart-Zuffenhausen ums Leben gekommen. Ein Lastwagenfahrer hatte mit seinem Fahrzeug rangiert und den Kollegen offenbar übersehen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 37 Jahre alter Arbeiter ist am Mittwoch auf einem Firmengelände in Stuttgart-Zuffenhausen von einem Lastwagen offenbar eingeklemmt worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige war gegen 11.25 Uhr an einer Rampe mit Arbeiten beschäftigt, als ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer an der Rampe rangierte und dabei den Arbeiter offenbar zwischen Lastwagen und Laderampe einklemmte. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den 37-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.