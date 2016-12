Stuttgart Wilhelma trauert um Flusspferd-Seniorin Rosi

Von red 19. Dezember 2016 - 18:00 Uhr

Flusspferd Rosi ist im Alter von 49 Jahren gestorben.Foto: Wilhelma Stuttgart

Sie hat in der Dickhäuteranlage für gute Stimmung gesorgt – jetzt muss die Stuttgarter Wilhelma von der Flusspferd-Seniorin Rosi Abschied nehmen. Das Tier starb bereits am Freitag an Altersschwäche.

Stuttgart - Die Wilhelma Stuttgart trauert um eine langjährige Bewohnerin: Flusspferd Rosi ist am Freitagnachmittag im Alter von 49 Jahren gestorben. Das Tier sei bis auf kleine Alterswehwehchen, wie Zahnfleischprobleme, all die Jahre gesund und munter gewesen, teilte die Wilhelma am Montag mit. Die letzten zwei Tage habe Rosi jedoch nicht mehr gefressen und sei schließlich altersbedingt an multiplem Organversagen gestorben.

Mehr zum Thema

„Vom Charakter her war Rosi ein sehr liebes Tier, immer freundlich und gut gelaunt“, berichtet Tierpflegerin Madeleine Häfner. „So konnten wir sie auch bei Kindergeburtstagen und Tierbegegnungen einbinden. Sie war wirklich liebenswert.“

Flusspferd Hannibal mit biblischen 50 Jahren friedlich eingeschlafen

Erst Anfang Dezember musste der Stuttgarter Zoo vom ältestens Zwergflusspferd der Welt Abschied nehmen. Der Dickhäuter-Senior Hannibal war mit biblischen 50 Jahren friedlich eingeschlafen.

Nach Angaben der Wilhelma können Flusspferde bis zu 60 Jahre alt werden. Sie bewohnen heutzutage nur noch afrikanische Savannen in Regionen Afrikas südlich der Sahara. Markant ist ihr riesiges Maul mit großen Eck- und Schneidezähnen im Ober- wie im Unterkiefer.