Stuttgart-West Pkw gegen Stadtbahnhaltestelle geprallt

Von red 29. September 2016 - 21:33 Uhr

Im Stuttgarter Westen ist ein 19-jähriger mit seinem Auto gegen eine Stadtbahnhaltestelle gekracht. Sein Auto wurde völlig zerstört.





Stuttgart - Ein verletzter Pkw-Fahrer sowie etwa 40.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag an der Hegelstraße in Stuttgart-West. Wie die Polizei mitteilte, kam der alleinbeteiligte 19-jährige Fahrer eines VW Golf gegen 18.30 Uhr, wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in der Hegelstraße kurz vor der Stadtbahnhaltestelle „Russische Kirche“ ins Schleudern und prallte in der Folge gegen die Hochbahnsteig.

Durch den Unfall wurde der Mann am Arm verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw des Unfallverursachers wurde völlig zerstört. Während der Unfallaufnahme kam es nach Angaben der Beamten im Stadtbahnverkehr bis gegen 20.20 Uhr zu Behinderungen.