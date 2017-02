Stuttgart-West Marihuanaplantage im Keller entdeckt

Von red/dja 15. Februar 2017 - 15:30 Uhr

Polizisten haben in einem Keller in Stuttgart-West eine Marihuanaplantage entdeckt (Symbolbild).Foto: dpa

Polizisten werden wegen eines Streits in den Stuttgarter Westen gerufen. Als sie an dem Wohnhaus ankommen, entdecken sie bei einer Durchsuchung eine Marihuanaplantage im Keller.

Stuttgart-West - Polizisten haben am Dienstag in einem Wohnhaus in Stuttgart-West eine Marihuanaplantage entdeckt und einen 44-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie gegen 11.20 Uhr wegen Streitigkeiten vor das Wohnhaus gerufen worden. Im Zuge der Maßnahmen vor Ort kam der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Bei der anschließenden Durchsuchung, bei der auch zwei Drogenspürhunde im Einsatz waren, fanden die Beamten im Haus eine Marihuanaplantage im Keller, mehrere Hundert Gramm Marihuana und Beweismittel, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen.

Der 44-jährige Mann wurde am Mittwoch mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.