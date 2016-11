Stuttgart-West Gegen Ampelmast geprallt und geflüchtet

Von red 05. November 2016 - 09:08 Uhr

Vermutlich weil er zu tief ins Glas geschaut hat, krachte der Fahrer mit dem Smart einer Autovermietung gegen einen Ampelmast. Die Polizei sucht nach Zeugen.





Stuttgart - Ein Schaden in Höhe von circa 18.000 Euro entstand bei einem Unfall am Samstag in der Schickhardtstraße in Stuttgart-West. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr mit einem Smart einer Autovermietung gegen 01.10 Uhr in Richtung Schwabtunnel, wie die Polizei mitteilt.

Kurz davor prallte das Fahrzeug gegen einen Ampelmasten. Nach Zeugenangaben entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle und lief schwankend durch den Schwabtunnel. Die Ermittlungen zu seiner Identifizierung dauern an.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier 3 in der Gutenbergstraße unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 entgegen.