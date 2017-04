Stuttgart-West Auto stößt mit Stadtbahn zusammen

Von red/dja 28. April 2017 - 17:25 Uhr

Immer wieder kommt es in Stuttgart zu Unfällen mit Stadtbahnen (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 20-jähriger Autofahrer will im Stuttgarter Westen wenden. Als er an einer Stelle links abbiegen will, übersieht er offenbar die Stadtbahn.

Stuttgart-West - Der 20 Jahre alter Fahrer eines Mini ist am Freitagnachmittag in der Schloßstraße (Stuttgart-West) beim Wenden mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige gegen 14.50 Uhr aus Richtung Botnang kommend die Schloßstraße abwärts, bog an der Kreuzung Silberburgstraße offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß mit einem Wagen der Stadtbahnlinie U9, die in gleicher Richtung unterwegs war, zusammen.

Der Autofahrer verletzte sich leicht, er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen.