Stuttgart-West 50.000 Euro Schaden nach Brand

04. Dezember 2016

Die Feuerwehr war in der Nacht zum Sonntag in der Bebelstraße im Einsatz.Foto: SDMG

Bei einem Brand in Stuttgart-West ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Einige Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Stuttgart-West - Bei einem Wohnungsbrand am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus an der Bebelstraße in Stuttgart-West ist ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Ein Bewohner des Gebäudes hatte kurz nach Mitternacht Brandgeruch im vierten Obergeschoss wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Bis zu deren Eintreffen hatte sich der Rauch bereits im Treppenhaus ausgebreitet, so dass mehrere Personen aus dem obersten Stockwerk über eine Drehleiter evakuiert werden mussten.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Erste Ermittlungen in der Brandwohnung ergaben, dass während der Abwesenheit der Bewohner vermutlich eine zu nahe am Gasofen stehende Couchgarnitur in Brand geraten war.