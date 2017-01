Stuttgart-Weilimdorf Mann lässt vor zwei Frauen die Hose runter

Von red 24. Januar 2017 - 17:32 Uhr

Die Polizei nimmt den 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich gleich mehrmals in Stuttgart-Weilimdorf ohne Hose zeigte.Foto: dpa

Die Polizei kann einen 33-Jährigen in Stuttgart-Weilimdorf festnehmen, der in den vergangenen Tagen mehrmals seine Jogginghose auszog und sich nackt gegenüber zwei Frauen zeigte.

Stuttgart-Weilimdorf - Polizisten haben am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich mehrmals entblößt und zwei Frauen im Alter von 33 und 50 Jahren sexuell belästigt zu haben.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, sprach der 33-jährige Tatverdächtige die 50-Jährige mit den Worten „Will Liebe machen“ an und ließ dabei seine Jogginghose herunter. Kurz darauf ließ er vor einer 33-Jährigen wortlos die Hose fallen. Nachdem ihn die alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen hatten, gestand er, bereits am Montag auf einer Brücke über der Bundesstraße 295, in der Nähe einer Schule in Wolfbusch, auch schon die Hose heruntergelassen zu haben.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Über mögliche Opfer ist der Polizei hier noch nichts bekannt. Der Tatverdächtige ist 1,84 Meter groß, hat dunkle Haare und einen Vollbart, wirkt ungepflegt und trug am Dienstag eine braune Daunenjacke mit Kapuze und eine graue Jogginghose. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen Zeugen und insbesondere im Fall in Wolfbusch mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.