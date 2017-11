Stuttgart-Weilimdorf Fünf Verletzte bei Hochhausbrand

Von rec 02. November 2017 - 23:02 Uhr

Im Bergheimer Krokodilweg in Stuttgart-Weilimdorf ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt – eine davon schwer.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Fünf verletzte Personen – eine davon schwer – und ein Sachschaden in Höhe von rund 110 000 Euro sind die Bilanz eines Hochhausbrands am frühen Donnerstagabend in Weilimdorf.

Mehr zum Thema

In der Wohnung einer 81-jährigen Frau im vierten Obergeschoss des 14-stöckigen Hochhauses im Bergheimer Krokodilweg war gegen 17.28 Uhr ein Brand entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in der Küche der Wohnung im Bereich des Herdes ausgebrochen. Die Bewohnerin verließ wegen des Feuers die Wohnung und wurde von der Besatzung eines Streifenwagens, die als erstes am Brandort war, orientierungslos im Treppenhaus aufgefunden und gerettet.

Ein 25-jähriger Polizeibeamter sowie seine 33 Jahre alte Kollegin erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen, die 81-jährige Frau wurde schwer verletzt. Außerdem wurden zwei 85 und 58 Jahre alte Bewohnerinnen des Hauses, die das Gebäude aber selbstständig verließen, durch das Einatmen von giftigem Brandrauch verletzt.

Neben dem Gebäudeschaden in Höhe von rund 75 000 Euro entstand laut Polizei auch ein Inventarschaden in Höhe von 35 000 Euro. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.