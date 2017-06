Stuttgart-Weilimdorf Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

Von red 02. Juni 2017 - 20:05 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht nach Zeugen.Foto: dpa

Ein Autofahrer hat in Stuttgart-Weilimdorf einen Junge angefahren und ist anschließend weiter gefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Stuttgart - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Stuttgart-Weilimdorf einen 12-Jährigen auf seinem Fahrrad angefahren und war anschließend weiter gefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der 12-Jährige gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Löwenmarkt unterwegs gewesen. Als er die Stotzingerstraße überqueren wollte, wurde er von dem Pkw erfasst.

Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw sprach den Jungen kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Kurz nach dem Unfall wurde der Junge von einer Frau angesprochen, die sich erkundigte, ob er einen Krankenwagen benötige, was er verneinte. Beim Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von circa 30 bis 40 Jahren mit kurzen, gegelten Haaren handeln, der eine schwarze Sonnenbrille und ein dunkles T-Shirt trug. Beim Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Pkw in der Größe eines VW-Golf mit einem deutschen Kennzeichen handeln.

Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in der Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.