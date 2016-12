Stuttgart Wasserrohrbruch in Hauptstätter Straße

Von red 27. Dezember 2016 - 07:52 Uhr

Die Stuttgarter Polizei hat am frühen Morgen einen Wasserrohrbruch in der Hauptstätter Straße gemeldet.Foto: dpa

Am Dienstagmorgen ist es in der Hauptstätter Straße in Stuttgart zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Eine Fahrbahn musste vorsorglich gesperrt werden.

Stuttgart - In der Hauptstätter Straße in Stuttgart ist es am Dienstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, trat das Wasser im Bereich der Hauptstätter Straße 130 – 140 aus. Eine Fahrbahn sei vorsorglich gesperrt worden.

Ein Taxifahrer meldete gegen 5.20 Uhr, dass Wasser auf die Fahrbahn läuft. Das Wasser war unter anderem in eine Baugrube gelaufen. Inwieweit weitere Bereiche wie zum Beispiel Hauskeller betroffen sind, wird von der Feuerwehr und Mitarbeitern der Netze BW zurzeit untersucht.

In einem kleineren Bereich ist die Fahrbahn gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es nach Angaben der Polizei nicht.