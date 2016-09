Stuttgart Wassereinbruch in S 21-Tunnelröhre

Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt 04. September 2016 - 17:27 Uhr

Die Polizei muss das Areal rund um den Teil der Stuttgart-21-Baustelle absperren.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf der Großbaustelle Stuttgart 21 ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Bei einem Areal in Untertürkheim kam es zu einem Wassereinbruch.

Stuttgart - Bei dem umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 hat es am Samstagabend einen unerwarteten Wassereinbruch in eine Tunnelröhre in Untertürkheim gegeben. Nach Angaben der Bahn musste der Tunnelvortrieb gestoppt und die Alber-Dulk-Straße nach dem Eintritt des Grundwassers gesperrt werden. Die betroffene Röhre befindet sich an dieser Stelle etwa 18 Meter unterhalb der Oberfläche. Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden könnten, müsse der Wassereintritt gestoppt werden, heißt es bei der Bahn. Die Dauer der Sperrung sei noch ungewiss.

„Die Lage unter Tage ist aber stabil“, erklärte Jörg Hamann, Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart / Ulm am Sonntag auf Anfrage. Nach den bisherigen Erkenntnissen seien etwa zehn Liter Wasser in der Sekunde in den Tunnelröhre geflossen. Das Grundwasser stehe über einen mehrere Meter langen Bereich etwa knöcheltief. An der Stelle gebe es über dem Tunnel keine Bebauung. Das eingedrungene Wasser sei auch keine Gefahr für Gipskeuperschichten, die bei einem Kontakt mit Wasser erheblich aufquellen können.

Wasser muss auf Stuttgart-21-Baustelle gestoppt werden

Um den Wassereinbruch in dem Tunnel zu stoppen, plant die Bahn von der Oberfläche aus Bohrungen. „In diese soll Beton eingebracht werden, um den Wassereintritt zu minimieren “, erläuterte Hamann. Wie viele Bohrungen erforderlich sind, vermochte der Projektsprecher am Sonntag nicht sagen. Auch über die voraussichtliche Dauer der Reparaturarbeiten lägen bis jetzt noch keine belastbaren Kenntnisse vor. „Unsere Spezialisten sind aber bereits alle vor Ort“, betonte Hamann. Bei allen Arbeiten habe die Sicherheit die allerhöchste Priorität. Deshalb sei das betroffene Areal, zum dem auch ein Sportplatz gehöre, abgesperrt worden. Kritik von Anwohnern, die Bahn habe den Untergrund zu lasch erkundet, wie Hamann zurück. „Wir haben selbst ein großes Interesse daran, unter Tage keine unangenehmen Überraschungen zu erleben.“

Erst vor wenigen Tagen hatte die Bahn die „erfolgreiche Unterfahrung“ des in der Nähe der Albert-Dulk-Straße liegenden Lindenschulviertels verkündet. Für die Tunnelbauer sei das ein routinemäßiger Fortschritt gewesen, heiß es darin. Im Bereich Ober- und Untertürkheim sind rund zwölf Tunnelkilometer vorgesehen, um den neuen Tiefbahnhof an das in den beiden Stadtbezirken bestehende Netz anzubinden. Davon sind bis jetzt 4400 Meter gegraben worden. Beide Röhren werden bergmännisch vorgetrieben.