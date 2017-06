Stuttgart-Wangen Exhibitionist belästigt zwei junge Mädchen

Von red/dja 02. Juni 2017 - 11:27 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall auf dem Spielplatz.Foto: dpa

Ein sechs und ein acht Jahre altes Mädchen spielen am Donnerstagabend auf einem Spielplatz. Auf einmal spricht ein Mann die beiden an.

Stuttgart-Wangen - Ein unbekannter Exhibitionist hat am Donnerstag auf einem Spielplatz an der Geislinger Straße (S-Wangen) zwei sechs und acht Jahre alte Mädchen belästigt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann gegen 19 Uhr auf dem Spielplatz auf, sprach die Mädchen an und zeigte ihnen sein Geschlechtsteil. Die erschrockenen Kinder rannten davon und vertrauten sich ihrer Mutter an, die ebenfalls auf dem Spielplatz war. Der Täter konnte in der Zeit flüchten.

Er soll zirka 1,80 Meter groß und dick sein und hat kurze weiße Haare. Er trug ein graues T-Shirt mit orangefarbenem Schriftzug und eine knielange, blaue Hose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.